Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri imzayı attı, Icardi ve Immobile'ye göndermelerde bulundu...

Fenerbahçe Kulübü, Sevilla'dan transferi Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan En-Nesyri açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Harika ve uzun zamandan beri bildiğim, takip ettiğim takım. Mario Branco'ya ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Jose Mourinho'ya da teşekkürler. Menajerime ve aileme de teşekkür ederim. Yanımdalar, buraya gelmemde çok yardımları dokundu."

"İKİ SENEDİR F.BAHÇE'Yİ TAKİP EDİYORUM"

"İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum."

"RAKİP TAKIMLARDAKİ FORVETLERİ UMURSAMIYORUM"

"Rakip takımlardaki forvetleri umursamıyorum, kendime bakıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Kupalar kazanmaya geldi. Şahsi hedeflerim değil, kupalar kazanmak önemli."