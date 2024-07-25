SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri imzayı attı, Icardi ve Immobile'ye göndermelerde bulundu...

Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri imzayı attı, Icardi ve Immobile'ye göndermelerde bulundu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.07.2024 13:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, Faslı golcü Youssef En-Nesyri’nin 5 yıllık sözleşmeye imza attığını açıkladı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Nesyri, rakip takımlardaki forvetlere göndermelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri imzayı attı, Icardi ve Immobile'ye göndermelerde bulundu...

Fenerbahçe Kulübü, Sevilla'dan transferi Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan En-Nesyri açıklamalarda bulundu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

"FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

22222

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Harika ve uzun zamandan beri bildiğim, takip ettiğim takım. Mario Branco'ya ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Jose Mourinho'ya da teşekkürler. Menajerime ve aileme de teşekkür ederim. Yanımdalar, buraya gelmemde çok yardımları dokundu."

"İKİ SENEDİR F.BAHÇE'Yİ TAKİP EDİYORUM"

GTU2G10XsAAsOdd

"İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum."

"RAKİP TAKIMLARDAKİ FORVETLERİ UMURSAMIYORUM"

Screenshot_1

"Rakip takımlardaki forvetleri umursamıyorum, kendime bakıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Kupalar kazanmaya geldi. Şahsi hedeflerim değil, kupalar kazanmak önemli."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Ilıcalı: "İstesek takımın tamamını satabiliriz''Ilıcalı: "İstesek takımın tamamını satabiliriz''
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Türkiye günlerce Ata Emre Akman cinayetini konuştu! Karar TBMM'ye gönderildi

Türkiye günlerce Ata Emre Akman cinayetini konuştu! Karar TBMM'ye gönderildi

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini resmen duyurdu!

Gözü dönen damat kurşun yağdırdı! Aile katliamı: 3 kişi hayatını kaybetti

Gözü dönen damat kurşun yağdırdı! Aile katliamı: 3 kişi hayatını kaybetti

En-Nesyri imzayı attı, Icardi ve Immobile'ye göndermelerde bulundu...

En-Nesyri imzayı attı, Icardi ve Immobile'ye göndermelerde bulundu...

Jose Mourinho'dan flaş karar!

Jose Mourinho'dan flaş karar!

MHK'den şok karar! Ünlü hakem liste dışı

MHK'den şok karar! Ünlü hakem liste dışı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.