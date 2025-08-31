SPOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu! Yıldız futbolcu 17.00 sularında İstanbul'da...

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a geliş saati belli oldu. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, yıldız oyuncuyu İstanbul’a getirmek için Portekiz’e uçtu.

Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Fenerbahçe’nin Portekiz ekibi Benfica’dan yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a geliş saati belli oldu.

HAKAN SAFİ ALMAYA GİTTİ

Sercan Hamzaoğlu’nun özel haberine göre Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, bu sabah 07.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık’tan özel uçakla Kerem Aktürkoğlu’nu almak için Lizbon’a gitti. Kerem Aktürkoğlu ile Hakan Safi resmi işlemler bitince İstanbul’a gelecek.

SAATİ BELLİ OLDU!

Milli futbolcuyu taşıyan özel uçağın, 17.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

ANLAŞMA TAMAMLANMIŞTI

Fenerbahçe yıldız oyuncu için Benfica kulübü ile 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonuslarla birlikte toplamda 25 milyon euroya anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin yakın zamanda oyuncuyla resmi sözleşmeye imza atacağı gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY HAKKINI KULLANMADI!

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya sattığı dönemde sonraki satıştan pay ve Türkiye'ye geri dönüşünde öncelik hakkı bulunan sarı kırmızılılar bu hakkını kullanmayacağını açıkladı. Eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe Kulübüne transferiyle ilgili konuşan Yazgan, "Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Başka bir deyişle de Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

