Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme krizi büyüyor! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım sert konuştu...

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor başkanı Yüksek Yıldırım, Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

BEN SALAK MIYIM?

Ekol Tv’ye açıklamalarda bulunan Samsunspor başkanı Yüksek Yıldırım, ‘‘Kerem Aktürkoğlu'nun 1907 TL aldığını gördüm. Ali Koç'u Kulüpler Birliği'nde alkışlamıştım, tek tip sözleşme olsun dediği için. TFF'nin soruşturma açması gerekiyor. Ben salak mıyım? Sen vergi kaçırıyorsun.’’ dedi.

GALATASARAY İLE SİDİK YARIŞINA GİRDİK...

Yüksel Yıldırım, "Ali Koç, 'Galatasaray ile sidik yarışına girdik, ne güzel borçları yoluna koymuştuk, son 2-3 yıl bozuldu, her şey eskiye doğru gidiyor' dedi."

‘‘BEN KARŞILAYACAĞIM!’’

Geçtiğimiz günlerde Hakan Safi, Sercan Hamzaoğlu’na verdiği röportajda Kerem Aktürkoğlu transferine ilişkin konuşmuştu. “Her ne olursa olsun Kerem Aktürkoğlu’nun 35 milyon Euro’yu bulan maddi yükümlülüğünü karşılayacağım. Benim için söz paradan puldan daha önemlidir. Fenerbahçe’me verdiğim sözü tutacağım. Karşı taraftan tek beklentim bize karşı saygı ve nezaket.” Demişti.