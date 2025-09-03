Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun Türkiye'de yaşayacağı villa!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz kulübüne 22 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

YENİ EVİ GÜNDEM OLDU

Geliş süreci çok konuşulan ve birçok hikaye barındıran Kerem Aktürkoğlu ailesiyle birlikte İstanbul'a gelirken, milli futbolcunun İstanbul’daki yeni evi de sosyal medyada gündem oldu.

DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Bir kullanıcı, “Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’daki yeni evi” notuyla paylaştığı videoda, evin değerinin yaklaşık 2 milyon euro olduğu öne sürüldü.

İŞTE O PAYLAŞIM...