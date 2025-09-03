SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun Türkiye'de yaşayacağı villa!

Fenerbahçe'nin olaylı bir transfer sürecinin ardından kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Türkiye'ye dönerken başarılı oyuncunun yaşayacağı ev de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun Türkiye'de yaşayacağı villa!
Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz kulübüne 22 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’daki yeni lüks villasını paylaştı! İstanbul’daki yeni lüks villasını paylaştı!

YENİ EVİ GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu nun Türkiye de yaşayacağı villa! 1

Geliş süreci çok konuşulan ve birçok hikaye barındıran Kerem Aktürkoğlu ailesiyle birlikte İstanbul'a gelirken, milli futbolcunun İstanbul’daki yeni evi de sosyal medyada gündem oldu.

DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Fenerbahçe nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu nun Türkiye de yaşayacağı villa! 2

Bir kullanıcı, “Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’daki yeni evi” notuyla paylaştığı videoda, evin değerinin yaklaşık 2 milyon euro olduğu öne sürüldü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadıF.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı
Yahia Fofana, Çaykur Rizespor’da!Yahia Fofana, Çaykur Rizespor’da!
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu son dakika fenerbahçe villa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane odasına bir zarf dolusu altın geldi! "50 gram, 100 gram..."

Hastane odasına bir zarf dolusu altın geldi! "50 gram, 100 gram..."

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Rüştü Reçber'in oğlunun yeni takımı açıklandı!

Rüştü Reçber'in oğlunun yeni takımı açıklandı!

Fenerbahçe neredeyse 100 milyon euro kazandı!

Fenerbahçe neredeyse 100 milyon euro kazandı!

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belli oldu!

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.