Kerem Aktürkoğlu paylaşımı olay olmuştu! Icardi bu sefer de lüks villasını paylaştı

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası göndermeli paylaşımlarıyla gündeme geldi. Icardi şimdi de lüks evini paylaşarak dikkat çekti.

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları ise Galatasaray camiasının tepkisini çekti.

Eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından Mauro Icardi de göndermeli paylaşımlarda bulundu. Icardi, Kerem'in Fenerbahçe forması giydiği bir gönderiyi alıntılayarak “Daha 4 yıldızı kazanamadılar ve 5 yıldızla övünüyorlar” notunu düştü.

Kerem Aktürkoğlu paylaşımı olay olmuştu! Icardi bu sefer de lüks villasını paylaştı 1

Hem özel hayatı hem de Galatasaray'daki performansıyla gündemden düşmeyen Icardi son olarak ise lüks villasını paylaştı. Geçtiğimiz yıl Aylık 30 bin euro kira bedeli olan villasından çıkan futbolcunun yeni villası da oldukça büyük.

Kerem Aktürkoğlu paylaşımı olay olmuştu! Icardi bu sefer de lüks villasını paylaştı 2

Devasa bir bahçesi olan havuzlu villa sosyal medyada da gündem oldu. Evin ise Göktürk'te olduğu iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu Mauro Icardi icardi
