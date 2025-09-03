Kerem Aktürkoğlu paylaşımı olay olmuştu! Icardi bu sefer de lüks villasını paylaştı

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları ise Galatasaray camiasının tepkisini çekti.

Eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından Mauro Icardi de göndermeli paylaşımlarda bulundu. Icardi, Kerem'in Fenerbahçe forması giydiği bir gönderiyi alıntılayarak “Daha 4 yıldızı kazanamadılar ve 5 yıldızla övünüyorlar” notunu düştü.

Hem özel hayatı hem de Galatasaray'daki performansıyla gündemden düşmeyen Icardi son olarak ise lüks villasını paylaştı. Geçtiğimiz yıl Aylık 30 bin euro kira bedeli olan villasından çıkan futbolcunun yeni villası da oldukça büyük.

Devasa bir bahçesi olan havuzlu villa sosyal medyada da gündem oldu. Evin ise Göktürk'te olduğu iddia edildi.