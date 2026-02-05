SPOR

Kocaelispor - Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan üzen haber: "Hayati tehlikesi var"

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor - Beşiktaş mücadelesine tribünde yaşanan korkunç kaza gölge düşürdü. Tribünden düşerek ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftar Arda Kaçmaz için kulüpten yapılan son dakika açıklaması endişeleri artırdı: "Hayati tehlikesi devam ediyor, dualarımız seninle..."

Kocaelispor - Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan üzen haber: "Hayati tehlikesi var"
Emre Şen

Kocaelispor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde futbol sahalarında görmek istemediğimiz talihsiz bir olay yaşandı. Maçın heyecanı sürerken tribünden düşen bir Kocaelispor taraftarı, stadyumda büyük paniğe neden oldu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA: "HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR"

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından apar topar hastaneye kaldırılan taraftarın isminin Arda Kaçmaz olduğu öğrenildi. Kocaelispor Kulübü, yaptığı resmi açıklamayla genç taraftarın durumunun ciddiyetini koruduğunu duyurdu.

Yeşil-Siyahlı kulübün yürek burkan açıklaması şöyle: "Bu akşam oynadığımız Beşiktaş maçında düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarımız Arda Kaçmaz’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik."

"HAYDİ ARDA, DUALARIMIZ SENİNLE"

Açıklamanın devamında Arda Kaçmaz için dua istenerek, "Haydi Arda, dualarımız ve kalbimiz seninle!" ifadelerine yer verildi. Bu üzücü haber sonrası hem Kocaelisporlu hem de Beşiktaşlı futbolseverler sosyal medyada birleşerek Arda için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

