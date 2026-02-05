SPOR

Galatasaray'a yeni gurbetçi! Can Armando Güner transferi açıklandı

Sarı-Kırmızılılar, transferde rotayı gurbetçi pazarına çevirdi. Galatasaray, Borussia Mönchengladbach altyapısında yetişen 18 yaşındaki hücum oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. 4,5 yıllık imza atılan genç yıldızın maliyeti de belli oldu.

Emre Şen

Galatasaray, gençleştirme operasyonu kapsamında kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. Sarı-Kırmızılı kulüp, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın altyapısında forma giyen Can Armando Güner'in transferini resmen açıkladı.

MALİYETİ 350 BİN EURO

KAP'a yapılan bildirimle transferin mali detayları da netleşti. Galatasaray, bu transfer için Alman kulübüne 350 bin Euro yetiştirme/bonservis bedeli ödeyecek. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

SCHALKE VE GLADBACH TEDRİSATINDAN GEÇTİ

Futbol eğitimini Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04'te alan ve ardından Borussia Mönchengladbach'a geçen Can Armando Güner, bu sezon sergilediği performansla scoutların dikkatini çekmişti. Gladbach altyapısında bu sezon 14 maça çıkan genç yetenek, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak toplamda 7 gole doğrudan etki etti.

HÜCUMDA "JOKER" GİBİ

Sağ kanat mevkisinde görev yapan Can Armando, çok yönlülüğüyle de teknik heyetin elini güçlendirecek. Genç futbolcu, ihtiyaç duyulması halinde sol kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Can Armando Güner
