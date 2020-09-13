Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand İstanbul'da

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler'in Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki savunmacısı Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verilmişti.
Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Marcel Tisserand İstanbul'a geldi.
Trabzon'dan kırmızı kart tepkisi!
Beşiktaş'tan Kalinic ve Gökhan Töre açıklaması
''İki takımdan da bir halt olmaz''
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı! 6 eksik...
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
'Okay Yokuşlu bize gelmek istedi'
Leipzig'den flaş Sörloth açıklaması
Tiago Nunes'in görevine son verildi
Güzel futbolcu patladı! ''Aptal değilim''
Okuyucu Yorumları 0 yorum