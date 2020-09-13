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Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand İstanbul'da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.09.2020 23:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Marcel Tisserand'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand İstanbul'da

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler'in Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki savunmacısı Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verilmişti.

YILDIZ FUTBOLCU İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Marcel Tisserand İstanbul'a geldi.

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