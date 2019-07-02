SPOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.07.2019 16:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Werder Bremen’den kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse, akşam saatlerinde İstanbul’a indi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin önceki akşam resmi olarak duyurduğu Max Kruse, İstanbul’a indi. ABD’de tatilini tamamlayan Alman yıldız, Toronto’dan kalkan uçakla İstanbul’a geldi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçerek, sarı-lacivertlilerle resmi mukaveleye imza atması bekleniyor. (İHA)

PARTNERFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatındaFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatında
İşte Emre Belözoğlu ve F.Bahçe detayıİşte Emre Belözoğlu ve F.Bahçe detayı
Emre F.Bahçe formasını giydiEmre F.Bahçe formasını giydi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
max kruse Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattı

Emre F.Bahçe formasını giydi

Emre F.Bahçe formasını giydi

Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi

Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra Fenerbahçe’de

İşte Emre Belözoğlu ve F.Bahçe detayı

Emre Belözoğlu Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

Emre F.Bahçe formasını giydi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse bugün İstanbul’da olacak

Yeni transfer İstanbul'da olacak

Fenerbahçe top başı yaptı

Fenerbahçe top başı yaptı

Fenerbahçe, Allahyar Sayedmanesh'in transferini açıkladı

F.Bahçe bir transferi daha açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.