Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın imza parası şoke etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'yi bu süreçte birçok etken zorluyor. Bunların başında ise Mert Hakan Yandaş için ödendiği ileri sürülen imza parası geliyor. Sivasspor ile sözleşmesi sona eren yetenekli futbolcu, sarı-lacivertli kulüple anlaştı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.
Mert Hakan öncesinde ise Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ardından sarı-lacivertli yönetim ve Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle koşullar değişti ve Mert Hakan kadroya dahil edildi. Yıldız oyuncunun tercihini değiştirip, Galatasaray yerine Fenerbahçe'ye transfer olmasında imza parasının etkili olduğu savunuldu.
Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona eren futbolcuya 10 milyon lira gibi bir imza parası ödediği iddia edildi. Bu da diğer transferler için yönetimi zor duruma soktu.
Ancak transfer dönemindeki bu iddialar yönetimin karşısına tekrar çıktı. 10 milyon liralık imza parası iddiası, transfer görüşmesi yapılan diğer isimlerin mali açıdan beklentilerini yükseltti. Yerli ve yabancı sözleşmesi biten oyuncular ile yapılan transfer görüşmelerinde bu iddialar sebebiyle futbolcuların imza parası beklentisi büyük oldu.
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