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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'den Ankaragücü galibiyeti sonrası paylaşım!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2021 21:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış mücadelesinde Ankaragücü'nü sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Alınan bu galibiyet camiada sevinçle karşılanırken, Fenerbahçe'nin ses getiren transferi Mesut Özil'de bu zaferi yaptığı paylaşımla kutladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'den Ankaragücü galibiyeti sonrası paylaşım!

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ağırladığı başkent ekibi Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe aldığı 3 puanla zirve takibini sürdürmüştü.Sarı-lacivertliler puanını 38'e yükseltirken, lider Beşiktaş'ın ardından averajlı ikinci sıradaki yerini korumayı başardı.

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Sarı-lacivertlilerin galibiyeti taraftarları sevindirirken, yeni transfer Mesut Özil de galibiyet sonrası paylaşımda bulundu.Yıldız oyuncu, Ankaragücü galibiyetini sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin tweetini alıntılayarak kutladı. Tweet kısa süre içinde 100.000 beğeniyi geçerek rekor kırdı.

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