F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!

Transferin son saatlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, Sloven oyuncu Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi.

Serie A ekiplerinden Empoli'ye orta saha oyuncusu Miha Zajc'in transferi için Empoli ile anlaşmaya sağlayan Fenerbahçe, 24 yaşındaki Sloven oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ı verecek. Empoli, Salih Uçan'ın bir sonraki satışından da %15 Fenerbahçe'ye pay verecek.

2022 yılına kadar Empoli ile sözleşmesi bulunan Miha Zajc bu sezon Serie A'da 20 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.





