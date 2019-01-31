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F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor! Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc’ı taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

Transferin son saatlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, Sloven oyuncu Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi.

Serie A ekiplerinden Empoli'ye orta saha oyuncusu Miha Zajc'in transferi için Empoli ile anlaşmaya sağlayan Fenerbahçe, 24 yaşındaki Sloven oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ı verecek. Empoli, Salih Uçan'ın bir sonraki satışından da %15 Fenerbahçe'ye pay verecek.

2022 yılına kadar Empoli ile sözleşmesi bulunan Miha Zajc bu sezon Serie A'da 20 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe Miha Zajc

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