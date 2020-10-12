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Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak'tan koronavirüs açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.10.2020 21:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, İsrail'e götürülmedi. Novak, koronavirüse mi yakalandı? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak'tan koronavirüs açıklaması

Dün, UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'in konuğu olan Çekya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Çeklerde maç öncesi yapılan açıklamada Covid-19 testlerinde 3 pozitif vakaya rastlandığı bildirilmişti. Bir testin sonucu ise yetersiz bulunmuştu.Bu isimlerin kim olduğu açıklanmazken sadece Hellas Verona, Antonin Barak'ın testinin pozitif çıktığını kamuoyuyla paylaştı.

NOVAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Güney Kıbrıs'la oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Novak, İsrail'e götürülmedi. Bu da Novak'ın koronavirüse yakalanan futbolculardan biri olduğu ihtimalini güçlendirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Novak ise koronavirüs testinin negatif çıktığını ifade ederek, "Öncelikle belirtmek isterim ki, geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese teşekkür ederim" dedi.

23 kişilik aday kadro açıklayan Çekler, İsrail'e 18 futbolcu götürdü. Dört ismin koronavirüs nedeniyle, diğer ismin teknik sebeple götürülmediği belirtilmişti.Novak ve Barak haricinde İsrail'e götürülmeyen diğer isimler ise Borek Dockal, Adam Hlozek ve Filip Nguyen'di.Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncular Güney Kıbrıs'ta oynanan maçtan sonra Çekya'ya döndüler.

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