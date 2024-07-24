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Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi, pozunu verdi! Sarı-Lacivertliler bu transferle rekor kırdı, Galatasaray'ı geride bıraktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.07.2024 15:45
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyon bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe hamlelerine devam ederken uzun süredir gündeminde olan Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Faslı golcü kendisini Sarı-Lacivertliler'e bağlayan imza atmak için İstanbul'a gelirken, Fenerbahçe bu transferle ezeli rakibi Galatasaray'a air olan bir rekoru da kırmış oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi, pozunu verdi! Sarı-Lacivertliler bu transferle rekor kırdı, Galatasaray'ı geride bıraktı

Fenerbahçe, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe bu transferi Jose Mourinho fotoğrafıyla duyururken, En-Nesyri'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

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KAP AÇIKLAMASI GELDİ! EN-NESYRİ FENERBAHÇE'DE

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Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

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Sarı-Lacivertliler taraftarın heyecanla beklediği isim için, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak En-Nesyri'nin gol sevincine gönderme yaptı ve transferi duyurdu.

İSTANBUL'A GELDİ

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Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısına gireceği sırada Youssef En-Nesyri'nin transferiyle ilgili, "Hayırlı olsun" dedi.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN REKORUNU KIRDI!

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Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe, son olarak gerçekleştirdiği Youssef En-Nesyri transferiyle rekor kırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de daha önce benzeri görülmemiş kadro değerine ulaşarak Galatasaray'ın 247 milyon euroluk rekorunu kırdı.

Transfermarkt değerlerine göre; Süper Lig'de en yüksek kadro değerine ulaşan takımlar:

Başakşehir: 86 milyon euro (2020)

Beşiktaş: 149 milyon euro (2024)

Trabzonspor: 152 milyon euro (2022)

Galatasaray: 247 milyon euro (2023)

Fenerbahçe: 251 milyon euro (2024)

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