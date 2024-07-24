Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi, pozunu verdi! Sarı-Lacivertliler bu transferle rekor kırdı, Galatasaray'ı geride bıraktı

Fenerbahçe, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe bu transferi Jose Mourinho fotoğrafıyla duyururken, En-Nesyri'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-Lacivertliler taraftarın heyecanla beklediği isim için, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak En-Nesyri'nin gol sevincine gönderme yaptı ve transferi duyurdu.
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısına gireceği sırada Youssef En-Nesyri'nin transferiyle ilgili, "Hayırlı olsun" dedi.
Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe, son olarak gerçekleştirdiği Youssef En-Nesyri transferiyle rekor kırdı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de daha önce benzeri görülmemiş kadro değerine ulaşarak Galatasaray'ın 247 milyon euroluk rekorunu kırdı.
Transfermarkt değerlerine göre; Süper Lig'de en yüksek kadro değerine ulaşan takımlar:
Başakşehir: 86 milyon euro (2020)
Beşiktaş: 149 milyon euro (2024)
Trabzonspor: 152 milyon euro (2022)
Galatasaray: 247 milyon euro (2023)
Fenerbahçe: 251 milyon euro (2024)