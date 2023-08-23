Fenerbahçe'nin yeni yıldızı bugün İstanbul'da! Livakovic imza için geliyor

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala özellikle kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir listesinde bulunan ve görüşmeler gerçekleştirdiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, 9+1 milyon Euro’ya anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Livakovic’i Twente eşleşmesi için UEFA’ya bildirilen kadroya dahil etmeyi planlıyor. Yıldız oyuncu bugün İstanbul'da olacak.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Livakovic transferi sonrası Altay Bayındır ise takımdan ayrılıyor. Manchester United için sağlık kontrollerinden geçen milli kaleci, 6 milyon euro civarında bir bonservise İngiliz devine imza atacak.

