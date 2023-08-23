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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı bugün İstanbul'da! Livakovic imza için geliyor

23.08.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Livakovic ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın da takımdan ayrılmasına onay verdi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Livakovic bugün İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı bugün İstanbul'da! Livakovic imza için geliyor
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Dinamo Zagreb
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Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala özellikle kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir listesinde bulunan ve görüşmeler gerçekleştirdiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

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Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, 9+1 milyon Euro’ya anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Livakovic’i Twente eşleşmesi için UEFA’ya bildirilen kadroya dahil etmeyi planlıyor. Yıldız oyuncu bugün İstanbul'da olacak.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

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Livakovic transferi sonrası Altay Bayındır ise takımdan ayrılıyor. Manchester United için sağlık kontrollerinden geçen milli kaleci, 6 milyon euro civarında bir bonservise İngiliz devine imza atacak.

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Altay Bayındır fenerbahçe yeni sezon

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