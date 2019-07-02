Fenerbahçe'nin yıldız adayı Kaan Parıltan'ı BAK Spor Kulübü kaptı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin altyapısına katıldıktan sonra U-19 ve U-21 takımlarının kadrolarında yer alan Kaan Parıltan sezonun bitmesiyle sarı lacivertli ekiple yollarını ayırdı. Birçok takımın transfer gündeminde olan genç kaleci Ankara ekibinin 3 yıllık anlaşma teklifini kabul etti.
BAK Spor Kulübü’ne imzayı atan Kaan Parıltan, "2 senedir bulunduğum Fenerbahçe’den ayrılmış bulunmaktayım. Değerli hocalarla çalışma fırsatı buldum. Fenerbahçe armasını taşımak çok gurur vericiydi. Artık BAK Spor Kulübü için ter dökeceğim. Buraya başarılı olmaya geldim” diyerek sözlerini noktaladı.
Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı
Juventus, Rabiot’u açıkladı
Cenk Tosun'dan çarpıcı mesajlar! 'Türkiye'ye dön diyorlar'
Fenerbahçe top başı yaptı
G.Saray'a müjde! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geliyor
Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası
Abdulkadir Parmak’tan, Onazi ve Mikel’e esprili gönderme
Trabzon'da 9 imza birden
Yıldız isim Galatasaray için İstanbul'da
Adana Demir'e Gambiyalı kanat
F.Bahçe bir transferi daha açıkladı
Pellegrini geldi, Spinazzola gitti
Gary Medel'e talip var!
İşte Beşiktaş'ın ilk transferi
Mısır ve Uganda son 16'da
Ozan Kabak, resmen Schalke'de
Miroslav Stoch geri döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum