Fenerbahçe'nin yıldız Brezilyalısı Anderson Talisca için Gremio iddiası!

Fenerbahçe’de takımın yıldız oyuncularından Anderson Talisca için resmi ilgi yazısı geldi. Jose Mourinho’nun takımda kalması için rapor verdiği yıldız oyuncu için yönetim teklife olumlu geri dönüş yapmadı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe’nin yıldız Brezilyalısı Talisca için Brezilya ekibi Gremio resmen devreye girdi. Gremio, Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'nın maaşının tamamını karşılayacağını taahhüt ettiği bir resmi ilgi kağıdı gönderdi. Fenerbahçe bu teklifi değerlendirmeye almadı. Anderson Talisca Fenerbahçe'de mutlu ve kalmak istiyor.