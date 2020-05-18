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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse ayrılıyor mu?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.05.2020 22:45 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu oldu. Öyle ki sarı-lacivertli yönetimin maaş bütçesini düşürmek adına 32 yaşındaki futbolcuyla sezon sonu yollarını ayıracağı ve 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği iddia edilmişti. Alman futbolcu ülkesinde yayın yapan ZDF'ye Fenerbahçe'deki son durumuyla ilgili açıklamalar yaparken, Bundesliga'nın seyircisiz olarak başlamasıyla ilgili fikirlerini söyledi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, ülkesi Almanya'da yayın yapan ZDF'ye röportaj verdi. Sarı-lacivertli takımdaki geleceği merak edilen 32 yaşındaki futbolcu son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Bundesliga'nın seyircisiz olarak yeniden başlamasıyla ilgili konuştu.

''SEYİRCİSİZ MAÇLAR İTİCİ GÜÇ VERMİYOR''

Bundesliga'nın yeniden başlamasını değerlendiren Max Kruse, maçlarla ilgili olarak ''Sıkıcıydı'' ifadesini kullandı. Boş stadyumların futbolla ilişkisi olmadığını aktaran Kruse, seyircisiz maçların itici bir güç vermediğini söyledi. Bundesliga'nın yeniden başlamasının toplumun ruhsal durumuna olumlu katkı verdiğini de dile getiren Max Kruse, buna rağmen futbolun seyircilerle var olduğunu sözlerine ekledi.

''BUNA ANLAM VEREMİYORUM''

Futbol maçlarındaki sosyal mesafe kriterini de eleştiren Alman futbolcu, ''Maç boyunca takım arkadaşlarınla ve rakip futbolcularla temas halindesin ancak gol sevincinde kaçınıyorsun. Buna anlam veremiyorum'' dedi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI!

Takımdan ayrılacağı konuşulan Alman yıldız, Fenerbahçe'deki durumunu şu an için ''karışık'' olarak nitelendirdi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 20 maçta süre alan 32 yaşındaki futbolcu, takımına 7 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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