Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ederson maç sonunda isyan etti: Anlamıyorum!

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Ederson, hakemin tartışmalı kararına tepki göstererek “Jhon Duran’ın pozisyonu net penaltıydı, hakemin devam kararı şaşırtıcıydı” dedi. Brezilyalı futbolcu ayrıca sakatlıktan döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası Fenerbahçe'de Ederson, açıklamalarda bulundu.

"PENALTIMIZI VERMEDİ"

Hakemin maç sonu tartışmalı kararı hakkında konuşan Ederson, "Buraya soğuk diyemem, 8 yıl İngiltere'de oynadım. İyi oynadık, baskıları iyi yaptık ve fırsatlar bulduk. Ama 1 puan da kötü değil! Jhon Duran'ın pozisyonu penaltıydı. Rakibi çekti, hakemin verdiği devam kararını anlamadım." sözlerini sarf etti.

"DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Son olarak Brezilyalı kaleci, "Sakatlık dönemim oldu ama sıkı çalıştım ve geri döndüm. Bana yardımcı olan çok insan vardı. Döndüğüm için mutluyum. Kendi adıma iyi maçlar çıkarmaya çalışıyorum. Çok daha iyisini ortaya koymak istiyorum. Fenerbahçe'ye katkı sağlayabildiğim için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
