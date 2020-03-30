Fenerbahçe'nin yıldız ismi Max Kruse'den koronavirüs açıklaması!

Samandıra'da yapılan testlerde 32 yaşındaki Alman futbolcunun koronavirüs testi negatif çıkmıştı. Yoğun bakımda olduğuna dair çıkan haberlere sinirlenen Alman oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

"MEDYAYA KULAK ASMAYIN"

Max Kruse, "Merhaba, medyada hastanede olduğum yazıldı. Sadece bunun yanlış olduğu bilgisini vermek istedim. Evimdeyim, iyi hissediyorum. Medyaya kulak asmayın. Gördüğünüz gibi evimdeyim ve evimde kalacağım. İyi günler, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.



