Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'ya çok sürpriz talip! Geri dönebilir...

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak geçtiğimiz sezon beklenen katkıyı yapamayan Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak Portekiz kampına dahil edilmemişti.

Yıldız ismin yaşadığı bu sakatlık moralleri bozarken Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan sürpriz bir talip çıktı.

FLAMENGO DEVREDE

Brezilya basını, Talisca için "ülkeye dönüş" iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Mundo Balo'nun haberine göre Flamengo, 31 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ile ilk temasları kurdu. Ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı. Haberde, Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis'in Talisca'yı kadrosunda görmek istediği belirtildi. Transferin önündeki en büyük engel ise Talisca'nın yüksek maaş talebi olarak öne çıkıyor.