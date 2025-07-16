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Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'ya çok sürpriz talip! Geri dönebilir...

Fenerbahçe'nin Arabistan'dan kadrosun kattığı ancak geride bıraktığımız sezonu beklenenin altında bir performans sergileyen Anderson Talisca için hiç beklenmedik bi karar alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'ya çok sürpriz talip! Geri dönebilir...
Berker İşleyen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak geçtiğimiz sezon beklenen katkıyı yapamayan Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak Portekiz kampına dahil edilmemişti.

Yıldız ismin yaşadığı bu sakatlık moralleri bozarken Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan sürpriz bir talip çıktı.

FLAMENGO DEVREDE

Fenerbahçe nin yıldızı Anderson Talisca ya çok sürpriz talip! Geri dönebilir... 1

Brezilya basını, Talisca için "ülkeye dönüş" iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Mundo Balo'nun haberine göre Flamengo, 31 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ile ilk temasları kurdu. Ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı. Haberde, Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis'in Talisca'yı kadrosunda görmek istediği belirtildi. Transferin önündeki en büyük engel ise Talisca'nın yüksek maaş talebi olarak öne çıkıyor.

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