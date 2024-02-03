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Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ağızları açık bıraktı, attığı golle bir ilki başardı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.02.2024 20:24 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cengiz Ünder attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ederken yıldız oyuncu Antalyaspor kalesini de boş geçmedi. Yıldız oyuncu müthiş bir gole imza atarken Süper Lig'de de bir ilki başardı. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray ile şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Antalyaspor'a konuk oldu.

Bir o kalede bir bu kalede geçen mücadelenin ilk yarısında Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında 1-0 önde soyunma odasına girerken, gol 42. dakikada Cengiz'in ayağından geldi.

CENGİZ'DEN İNANILMAZ GOL

CEN

Ayak içiyle uzak köşeye topu gönderen Cengiz takımını 1-0 öne geçirdi.

BİR İLKİ BAŞARDI

GOL

Cengiz Ünder bu golle Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maçta da gol atmayı başarırken gol sayısını 8'e çıkardı. Öte yandan yıldız oyuncu attığı 7 golle, 2024 yılının en çok gol atan ismi oldu.

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