Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ağızları açık bıraktı, attığı golle bir ilki başardı!

Galatasaray ile şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Antalyaspor'a konuk oldu.

Bir o kalede bir bu kalede geçen mücadelenin ilk yarısında Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında 1-0 önde soyunma odasına girerken, gol 42. dakikada Cengiz'in ayağından geldi.

CENGİZ'DEN İNANILMAZ GOL

Ayak içiyle uzak köşeye topu gönderen Cengiz takımını 1-0 öne geçirdi.

BİR İLKİ BAŞARDI

Cengiz Ünder bu golle Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maçta da gol atmayı başarırken gol sayısını 8'e çıkardı. Öte yandan yıldız oyuncu attığı 7 golle, 2024 yılının en çok gol atan ismi oldu.





