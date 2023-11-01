Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Derya Uluğ konserinde...

Bu sezon hem Trendyol Süper Lig hem de Avrupa kupalarında oynadığı tüm maçları kazanan ve 19'da 19'luk gibi bir seri yapan Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak olan kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde futbolcular, Derya Uluğ'un Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine davet edildi.

İsmail Yüksek, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cengiz Ünder'in de izlediği konserdeki detay dikkat çekti.

ÜNDER VE YENİ AŞKI

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ayrılan Cengiz Ünder, yeni aşkıyla ilk kez Derya Uluğ'un konserinde görüntülendi.

İlişkilerinin 3 aydır devam ettiği bilinen Cengiz Ünder - Bilge Yenigül çifti, sosyal medyadan herhangi bir paylaşım yapmamıştı. Ünder ile Yenigül, ilişkileri hakkında yorum yapmadı.

İkilinin fotoğrafları, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Bilge Yenigül, Yenigül, 2017'de Tarkan’ın Yolla' adlı şarkısının klibinde, 2018'de ise Ata Demirer'in 'Hedefim Sensin'de ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.





