Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'dan 11 yıl sonra bir ilk! En Son Manchester City'de başarmıştı...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı en önemli isimlerin başında gelen Edin Dzeko Sarı-Lacivertli formaylakariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

EN SON M. CITY'DE YAPMIŞTI

Edin Dzeko, Manchester City forması giydiği 2011/12'den bu yana ilk kez bir lig sezonunda çıktığı ilk dört maçta da gol katkısı sağladı.

11 YIL SON İLK...

Edin Dzeko, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında birer, Gaziantep FK maçında iki gol atarken, Ankaragücü karşılaşmasında da asist katkısı sağladı ve 11 sene sonra kendisi için bir ilki yaşadı.

