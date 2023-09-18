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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'dan 11 yıl sonra bir ilk! En Son Manchester City'de başarmıştı...

18.09.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'denin yeni transferlerinden Edin Dzeko son oynanan Antalyaspor maçında da hem gol hem asist yapmayı başarırken galibiyete büyük katkı sağlamayı başarmıştı. Bosnalı oyuncu çıktığı son 4 maçta da takımına gol katkısı sağlarken bu başarıyı en son Manchester City formasıyla göstermişti. İşte detaylar...

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı en önemli isimlerin başında gelen Edin Dzeko Sarı-Lacivertli formaylakariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

EN SON M. CITY'DE YAPMIŞTI

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Edin Dzeko, Manchester City forması giydiği 2011/12'den bu yana ilk kez bir lig sezonunda çıktığı ilk dört maçta da gol katkısı sağladı.

11 YIL SON İLK...

edindzeko

Edin Dzeko, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında birer, Gaziantep FK maçında iki gol atarken, Ankaragücü karşılaşmasında da asist katkısı sağladı ve 11 sene sonra kendisi için bir ilki yaşadı.

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