Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babasından ayrılık açıklaması! "Gidiyoruz..."

Fenerbahçe'nin performansıyla alkış toplayan isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Beyaz TV'de katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Baba Kadıoğlu oğlunun performansı hakkında ve birçok kulübün transfer listesinde olan Ferdi için dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, ayrılık itirafında da bulundu.

"ŞAMPİYON YAPIP GİDECEĞİZ"

Baba Kadoğlu Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını söyleyerek şampiyonluğun ardından Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz." açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR AÇIKLAMASI...

Kendilerinin Trabzonlu olduğunu belirten Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun hangi lige gitmesini istediğine yönelik soruya, "Ben Trabzonluyum, daha önce Trabzonspor'dan teklif gelmedi. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir." cevabını verdi.

"FERDİ TÜRKÇE BİLİYOR"

Oğlunun Türkçe bildiğini de ilk kez açıklayan baba Kadıoğlu, "Ferdi, Türkçe biliyor ama yanlış kelime kullanır, siz gazeteciler de üzerine atlar." ifadelerini kullandı.

