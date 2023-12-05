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Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci kariyer sezonunu yaşıyor! Rekor üstüne rekor...

05.12.2023 09:01 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Sivasspor karşısındaki performansıyla alkış toplarken, kariyer sezonunu yaşıyor. Yıldız oyuncu rekorlara doymazken, dün gece taraftardan da büyük alkış aldı. İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında da üst düzey bir performans sergiledi. Maça oldukça istekli başlayan İrfan Can, takımın etkili oyununda büyük rol oynadı ve 42. dakikada attığı muhteşem golle takımını 2-0 öne geçirdi.

KADIKÖY ONU ALKIŞLADI

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Sağ çaprazdan aldığı topla N'Jie'den sıyrılan İrfan Can Kahveci, etkileyici bir çalımla rakibini geçtikten sonra muazzam bir şutla uzak köşeye isabet sağlayarak skoru 2-0'a taşıdı. Golünün ardından hırslı performansı ve katkıları tribünlerden büyük destek İrfan Can'ın ismi Kadıköy'de dakikalarca yankılandı.

Öte yandan Sivasspor maçındaki bu gol, İrfan Can'ın kariyerindeki skor rekorunu yeniledi. 2

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