Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci kariyer sezonunu yaşıyor! Rekor üstüne rekor...

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında da üst düzey bir performans sergiledi. Maça oldukça istekli başlayan İrfan Can, takımın etkili oyununda büyük rol oynadı ve 42. dakikada attığı muhteşem golle takımını 2-0 öne geçirdi.

KADIKÖY ONU ALKIŞLADI

Sağ çaprazdan aldığı topla N'Jie'den sıyrılan İrfan Can Kahveci, etkileyici bir çalımla rakibini geçtikten sonra muazzam bir şutla uzak köşeye isabet sağlayarak skoru 2-0'a taşıdı. Golünün ardından hırslı performansı ve katkıları tribünlerden büyük destek İrfan Can'ın ismi Kadıköy'de dakikalarca yankılandı.

Öte yandan Sivasspor maçındaki bu gol, İrfan Can'ın kariyerindeki skor rekorunu yeniledi. 2





