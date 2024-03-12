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Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek gitmek istediği takımı açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.03.2024 11:16
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Fenerbahçe'de performansıyla alkış toplayan İsmail Yüksek katıldığı bir etkinlikte çocuklarla bir araya gelirken kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, düzenlenen bir etkinlikte kapsamında çocuklarla bir araya geldi.

"GİTMEK İSTEDİĞİM KULÜP..."

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İsmail Yüksek Transfer olacağı takımın sisteminin de önemli olacağını belirterek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United" dedi.

"ARDA GÜLER ÇOK ÖZEL BİR FUTBOLCU"

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Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United. Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" açıklamasında bulundu.

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