Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae askere gidiyor!

Fenerbahçe 'nin sezon öncesinde Beijing Guoan takımından 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Güney Koreli Kim Min-Jae sergilediği performansla göz doldurdu ve transferin gözdesi oldu.

İngiltere Premier Lig takımı Everton ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde olan Kim Min-Jae yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek.

MADALYA KAZANDI, ASKERLİĞİ 3 HAFTAYA İNDİ

Güney Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min-Jae'nin askerliği de 3 haftaya indirildi.

25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.

KİM MİN-JAE'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

25 yaşındaki savunmacı bu sezon sarı lacivertlilerde 39'u ilk 11, 40 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

