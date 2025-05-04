Fenerbahçe'nin yıldızı maç sonunda röportajı terk etti! "Özür dilesem ne olacak?"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Şampiyonluk ihtimalini mucizelere bırakan sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat canlı yayında zor anlar yaşadı.

"ÖZÜR DİLESEK NE OLACAK?"

Taraftarlardan özür dileyen Eğribayat, "İsmim yazıldığı için gelmek zorundaydım buraya. Taraftarımızdan özür dileriz. Bize yakışmayan bir maçtı. Özür dilesek ne olacak? Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor şu anda." ifadelerini kullandı.

RÖPORTAJI TERK ETTİ

Çok üzgün olduğu gözlenen İrfan Can Eğribayat, röportaja daha fazla devam etmeyeceğini söyleyerek kameraların önünden ayrıldı.