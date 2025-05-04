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Fenerbahçe'nin yıldızı maç sonunda röportajı terk etti! "Özür dilesem ne olacak?"

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını tüketti. Karşılaşma sonrası röportaja gelen İrfan Can Eğribayat, taraftarlardan özür diledi ve röportaja devam etmek istemediğini söyleyerek kameraların önünden ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı maç sonunda röportajı terk etti! "Özür dilesem ne olacak?"
Emre Şen
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Şampiyonluk ihtimalini mucizelere bırakan sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat canlı yayında zor anlar yaşadı.

"ÖZÜR DİLESEK NE OLACAK?"

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Taraftarlardan özür dileyen Eğribayat, "İsmim yazıldığı için gelmek zorundaydım buraya. Taraftarımızdan özür dileriz. Bize yakışmayan bir maçtı. Özür dilesek ne olacak? Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor şu anda." ifadelerini kullandı.

RÖPORTAJI TERK ETTİ

Çok üzgün olduğu gözlenen İrfan Can Eğribayat, röportaja daha fazla devam etmeyeceğini söyleyerek kameraların önünden ayrıldı.

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Eğribayat fenerbahçe
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