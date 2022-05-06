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Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş'a reddedilemez teklif!

06.05.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a sürpriz bir teklif geldi. Rus kulübü CSKA Moskova'nın radarına giren milli oyuncuya dudak uçuklatan bir teklif yapılacak. Rusya ekibinin kurmayları transferi bitirmek için yoğun çaba gösteriyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş'a reddedilemez teklif!
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig 'de teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde atağa geçen Fenerbahçe 'nin önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Rusya ekibi CSKA Moskova'nın transfer listesine girdi. Özellikle son haftalardaki performansı ile göz dolduran Mert Hakan, taraftarların gönlünü fethederken, asist katkılarıyla da beğenileri topladı. Fenerbahçe ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, CSKA Moskova'dan teklif aldı.

2 KAT ÜCRET VERİYORLAR

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CSKA Moskova Başkan Evgeny Giner, Yusuf Yazıcı'nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek istiyor. CSKA Başkanı'nın talimatı ile Mert Hakan için kurmaylar görevlendirildi ve sarı-lacivertli oyuncunun menajerine ilk teklif iletildi. Fenerbahçe'de kazandığı rakamın 2 katı ücret teklif edildiği öğrenilirken, transferin neticelenmesi için yakında kulübün de kapısının çalınacağı belirtildi.

2 GOL 8 ASİSTLİK PERFORMANS

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Alınan başarılı sonuçlarla sarı-lacivertli futbolcuların da performanslarında ciddi şekilde artma yaşanırken, Mert Hakan bu isimlerin başında geliyor. Mücadelesi, takımı için savaşması ve kritik müdahalelere damgasını vurmaya devam etmesi 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu taraftarın da gözbebeği yaptı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 31 resmi maçta görev alan Mert Hakan, 21 mücadelede ilk 11'de oynadı. Başarılı futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takıma katkı sağladı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
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