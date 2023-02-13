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  4. Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş'tan yürek ısıtan görüntüler! Depremde enkaz altında çıkartılan Efe'ye şimdi de tesisleri gezdirdi...

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş'tan yürek ısıtan görüntüler! Depremde enkaz altında çıkartılan Efe'ye şimdi de tesisleri gezdirdi...

13.02.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken bölgede arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu ve depremin ilk günlerinden itibaren Ülker Stadyumu'nda çalışan Mert Hakan Yandaş'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım herkesi duygulandırmıştı. Enkaz altından çıkarılan minik Efe ile ilk günden beri irtibatını kesmeyen Mert Hakan'dan sürpriz bir video geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş'tan yürek ısıtan görüntüler! Depremde enkaz altında çıkartılan Efe'ye şimdi de tesisleri gezdirdi...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye'nin tek yürek olduğu depremle ilgili olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Depremin ardından enkaz altından çıkartılan Fenerbahçeli Efe'ye Mert Hakan Yandaş sahip çıkmış durumda. İlk günden beri küçük taraftarla irtibatını koparmayan ve sık sık görüşme yapan Mert Hakan için sarı-lacivertli kulüpten bir video paylaşıldı.

"O ARTIK BANA, BİZE EMANET"

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Enkaz altından çıkarılan minik Efe ile görüntülü olarak görüşen milli futbolcu, paylaşımında "Efemiz çok iyi. En kısa zamanda yanımıza, İstanbul'a gelecek. O artık bana, bize emanet" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ BİR VİDEO PAYLAŞILDI!

Fenerbahçe paylaştığı videoda, "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş, Efemizi önce Hocamız Jorge Jesus'la, sonrasında ise Attila Szalai ile konuşturdu. Efemizin durumu her geçen gün iyiye gidiyor" yazısına yer verdi.

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