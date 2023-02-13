Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş'tan yürek ısıtan görüntüler! Depremde enkaz altında çıkartılan Efe'ye şimdi de tesisleri gezdirdi...

Türkiye'nin tek yürek olduğu depremle ilgili olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Depremin ardından enkaz altından çıkartılan Fenerbahçeli Efe'ye Mert Hakan Yandaş sahip çıkmış durumda. İlk günden beri küçük taraftarla irtibatını koparmayan ve sık sık görüşme yapan Mert Hakan için sarı-lacivertli kulüpten bir video paylaşıldı.

"O ARTIK BANA, BİZE EMANET"

Enkaz altından çıkarılan minik Efe ile görüntülü olarak görüşen milli futbolcu, paylaşımında "Efemiz çok iyi. En kısa zamanda yanımıza, İstanbul'a gelecek. O artık bana, bize emanet" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ BİR VİDEO PAYLAŞILDI!

Fenerbahçe paylaştığı videoda, "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş, Efemizi önce Hocamız Jorge Jesus'la, sonrasında ise Attila Szalai ile konuşturdu. Efemizin durumu her geçen gün iyiye gidiyor" yazısına yer verdi.

