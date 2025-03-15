Fenerbahçe'nin yıldızı sezon sonu takımdan ayrılıyor! Yeni takımı bile belli oldu

Fenerbahçe'de Glasgow Rangers maçında 75. dakikada Osayi Samuel'in yerine oyuna dahil olan Dusan Tadic'in performansı eleştirilmişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki futbolcu ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.

AJAX İDDİASI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon asist krallığında Dries Mertens ile zirveyi paylaşan Dusan Tadic (11) Glasgow Rangers karşısında ilk penaltı atışından faydalanamamıştı. Tadic'in Ajax ile anlaştığı ve gelecek sezon Hollanda ekibinin formasını giyeceğini ileri sürüldü. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

27 GOL, 31 ASİSTLE OYNADI

36 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 98 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli takıma 27 gol ve 31 asistlik skor katkısı sağladı. Dusan Tadic, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile en çok forma şansı bulan isimlerin başında geliyor.