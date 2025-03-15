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  4. Fenerbahçe'nin yıldızı sezon sonu takımdan ayrılıyor! Yeni takımı bile belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı sezon sonu takımdan ayrılıyor! Yeni takımı bile belli oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.03.2025 11:12
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Sarı-lacivertli takımda Glasgow Rangers maçındaki performansı nedeniyle eleştirilere hedef olan Sırp yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı sezon sonu takımdan ayrılıyor! Yeni takımı bile belli oldu
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Glasgow Rangers maçında 75. dakikada Osayi Samuel'in yerine oyuna dahil olan Dusan Tadic'in performansı eleştirilmişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki futbolcu ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.

AJAX İDDİASI

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Trendyol Süper Lig'de bu sezon asist krallığında Dries Mertens ile zirveyi paylaşan Dusan Tadic (11) Glasgow Rangers karşısında ilk penaltı atışından faydalanamamıştı. Tadic'in Ajax ile anlaştığı ve gelecek sezon Hollanda ekibinin formasını giyeceğini ileri sürüldü. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

27 GOL, 31 ASİSTLE OYNADI

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36 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 98 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli takıma 27 gol ve 31 asistlik skor katkısı sağladı. Dusan Tadic, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile en çok forma şansı bulan isimlerin başında geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe tadic
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