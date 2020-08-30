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Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi resmen Lazio'da!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.08.2020 19:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de transfer gündeminin en önemli konusu olan Vedat Muriqi transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Gelen haberlere göre taraflar anlaşma noktası bulurken el sıkışmaya ramak kaldı. Kosovalı golcünün pazartesi akşamına kadar takımdan ayrılıp İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi resmen Lazio'da!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe'de gündemin en önemli konusu olan Vedat Muriqi transferinde yeni bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe – Lazio cephesinde son günlerde yaşanan gelişmelere göre Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'de kalabileceği konuşulurken taraflar nihayet anlaşma noktasını buldu.Kosovalı golcü yeniden Lazio'ya transfer olma noktasına yaklaşırken gelen haberlere göre taraflar el sıkışmak üzere.

PAZARTESİ AKŞAMINA KADAR AYRILMASI BEKLENİYOR

Pazartesi akşamına kadar takımdan ayrılması beklenen Vedat Muriqi, İtalyan ekibiyle görüşecek ve transfer noktalandıktan sonra sarı-lacivertliler Muriqi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıklayacak.Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik bir performans sergiledi. Geçen sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 da asist yaptı.Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Lazio’nun Vedat Muriqi için son teklifi 17 milyon Euro + (1 Milyon Euro bonus) olduğu öğrenildi. İki tarafın kesin olarak anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde bu transferin tamamlanacağı iddia edildi.


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