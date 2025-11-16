SPOR

Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber geldi! Milli takımda oyuna devam edemedi

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Polonya’nın Hollanda’yı konuk ettiği maçta Fenerbahçe için üzücü bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Sebastian Szymanski, karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
POL Polonya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nun 9. haftasında Polonya ile Hollanda’nın karşı karşıya geldiği mücadeleden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Karşılaşmada forma giyen Sarı-lacivertlilerin formda orta sahası Sebastian Szymanski, maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyun dışında kaldı.

13. DAKİKADA SAKATLANDI

Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında sakatlık geçiren Szymanski, sahada tedavi edilmesine rağmen oyuna devam edemedi. Teknik ekip tarafından oyundan çıkarılan yıldız futbolcunun yerine Kapustka oyuna dahil edildi.

FENERBAHÇE CEPHESİ ENDİŞELİ

Szymanski'nin durumu hakkında resmi bir açıklama yapılması beklenirken, Fenerbahçe cephesinde oyuncunun sağlık durumunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Kritik fikstüre giren sarı-lacivertliler için Polonyalı yıldızın sakatlığı önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

