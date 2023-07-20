Fenerbahçe'nin Yunan 10 numarasını Emre Belözoğlu kaptı! Pelkas Başakşehir'e... Anlaşma sağlandı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Emre Belözoğlu'nun ekibi Rams Başakşehir'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Turuncu-Lacivertliler'den sürpriz bir atak geldi.

PELKAS BAŞAKŞEHİR'E

Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmaya hazırlanırken, transferde sona gelindiği öğrenildi.

RESMİ İMZA CUMA GÜNÜ

Rams Başakşehir, Dimitris Pelkas ile anlaşmaya vardı. Dimitris Pelkas cuma günü sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak. 29 yaşındaki Yunan futbolcu, Başakşehir'den yıllık 1,3 milyon euro maaş alacak.

