SPOR

Fenerbahçe'nin Zenit galibiyeti Rus basınında

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

Rus basını, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 yenmesine geniş yer ayırdı. İşte manşetler...

Fenerbahçe'nin Zenit galibiyeti Rus basınında

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 yenerek rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalaması Rus basınında geniş yer buldu.

SPORT-EXPRESS: "ZENIT FENERBAHÇE'Yİ BİR TÜRLÜ YENEMİYOR"
Sarı lacivertlilerin galibiyeti için Sport-Express şu ifadeleri kullandı: "Zenit, Avrupa Kupaları kapsamında İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayan 5'inci Rus kulübü oldu. St. Petersburg takımı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldular. Ruslar, İstanbul'da sarı lacivertlileri hiç yenemediler."

SPORTS.RU: "ZENİT ALTI MAÇTAN DÖRDÜNDE KAYBETTİ"
Sports.Ru, Fenerbahçe'nin Zenit'i Islam Slimani'nin 21'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası, "Zenit UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1:0 mağlup oldu. St. Petersburglu kulüp bu sezon deplasmanda şanssızlığını sürdürüyor. Takım 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Maçların sonuçlarında 3:11'lik fark var. Zenit evinde ise 5 maçı da kazandı" ifadelerini kullandı.

RUSSIAN.RT: "FENERBAHÇE'NİN ZAFER GOLÜ SLİMANİ'DEN"
Russian.Rt, Zenit'in mağlubiyetini ise şöyle değerlendirdi: "İstanbul'da Fenerbahçe ve Zenit takımları arasında Şükrü Saraçoğlu'nda düzenlenen karşılaşma ev sahibinin 1-0'lık galibiyeti ile sonlandı. Fenerbahçe'ye zafer golünü Islam Slimani getirdi. Zenit penaltıda skoru eşitleme imkanını elinden kaçırdı. Bir sonraki maç 21 Şubat'ta St. Petersburg'da."

RSPORT: " YENİLER ALTINDAN KALKAMADI: ZENİT FENERBAHÇE'YE MAĞLUP OLDU"
Rövanş mücadelesi öncesinde avantajın Fenerbahçe'de olduğuna vurgu yapan Rsport, "Zenit UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde İstanbul'da deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Maçın rövanşı 21 Şubat'ta St. Petersburg'da gerçekleşecek" açıklamalarına yer verdi.


PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Fenerbahçe'de sakatlık şokuFenerbahçe'de sakatlık şoku
Ayew için çılgın teklif!Ayew için çılgın teklif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe zenit

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Futbol tarihine geçecek takas!

Futbol tarihine geçecek takas!

Beşiktaş'ta sıcak saatler! Transfer bitebilir...

Beşiktaş'ta sıcak saatler! Transfer bitebilir...

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Fenerbahçe turu geçer
Slimani aynı Slimani bi auta attığı kafa vuruşu var ki saç baş yoldurur.. Ama yine de takım bizim oyuncu bizim ve hep destek tam destek
Bu mu sizin liginizin lideri ? Neustadter'in maç öncesi dediği her şey çıktı. Dzyuba'ya şişirdiniz full topları taktik belli yedeği yok. Verdiniz boşlukları, FB beceriksizliğinden değerlendiremedi. Rusya'nın soğuğunda FB'nin işi zor. 2-0 olsa bir nebze iyi olurdu ancak 1-0 hiç de avantajlı bir skor değil.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin Zenit galibiyeti Rus basınında

F.Bahçe'nin galibiyeti Rus basınında

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku

Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Guangzhou Evergrande, Andre Ayew için 45 milyon Sterlin'i gözden çıkardı

Ayew için çılgın teklif!

Ersun Yanal'dan hakem göndermesi: Gördüğünüz gibi hiç konuşulmadı

Yanal'dan flaş hakem göndermesi!

Slimani 67 gün sonra gol atmayı başardı

Slimani şeytanın bacağını kırdı

Valbuena ve Sadık Zenit maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Valbuena'dan Yanal'a mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.