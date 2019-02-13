Fenerbahçe'nin Zenit galibiyeti Rus basınında

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 yenerek rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalaması Rus basınında geniş yer buldu.

SPORT-EXPRESS: "ZENIT FENERBAHÇE'Yİ BİR TÜRLÜ YENEMİYOR"

Sarı lacivertlilerin galibiyeti için Sport-Express şu ifadeleri kullandı: "Zenit, Avrupa Kupaları kapsamında İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayan 5'inci Rus kulübü oldu. St. Petersburg takımı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldular. Ruslar, İstanbul'da sarı lacivertlileri hiç yenemediler."

SPORTS.RU: "ZENİT ALTI MAÇTAN DÖRDÜNDE KAYBETTİ"

Sports.Ru, Fenerbahçe'nin Zenit'i Islam Slimani'nin 21'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası, "Zenit UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1:0 mağlup oldu. St. Petersburglu kulüp bu sezon deplasmanda şanssızlığını sürdürüyor. Takım 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Maçların sonuçlarında 3:11'lik fark var. Zenit evinde ise 5 maçı da kazandı" ifadelerini kullandı.