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Fenerbahçe Nuri Şahin'i istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.08.2018 09:01 | Son Güncelleme

Alman Bild Gazetesi, Dortmund’un Nuri Şahin’den kulüp bulmasını istediğini yazdı. Haberde, yıldız futbolcuya Fenerbahçe’nin talip olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Nuri Şahin'i istiyor

Fabian’ı transfer etmekten vazgeçen Fenerbahçe’de rota Nuri Şahin’e çevrildi. Sarı-Lacivertliler’in radarında olan gurbetçi yıldızla ilgili olarak Almanya’dan müjdeli haber geldi. Bild Gazetesi, Leipzig maçının kadrosuna alınmayan Nuri Şahin’in satış listesine koyulduğunu yazdı. Haberde, Nuri’den kendisine kulüp bulmasının istendiği ve Fenerbahçe’nin teklif yaptığı belirtildi.

Cocu çok istiyor

Phillip Cocu, orta sahanın ortasına mutlaka bir takviye istiyor. Hollandalı teknik adamın, bir dönem Feyenoord’da forma giyen Nuri Şahin’i yakından tanıyor. 4-3- 3’e geçiş yapmak isteyen Cocu’nun Nuri’yi mutlaka kadroda görmek istediği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun şu anda başka bir talibi bulunmuyor. Fenerbahçe, Dortmund’la sadece 1 yıllık sözleşmesi kalan yıldız oyuncuyu bonservisiyle almayı planlıyor.

Milli takımı bıraktı

Nuri Şahin, kariyerinde Liverpool, Real Madrid ve Feyenoord gibi takımlarda forma giydi. En başarılı dönemini ise Dortmund’da geçirdi. Alman ekibiyle 274 maça çıkan başarılı oyuncu 26 gol atıp 49 asist yaptı. Nuri, Sarı-Siyahlılar’da 2010-11 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu, 2016-17’de ise Almanya Kupası zaferi yaşadı. Tercihini Ay-Yıldızlılar’dan yana kullanan 29 yaşındaki oyuncu 2 Kasım 2017’de milli takım bıraktığını açıklamıştı. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe nuri şahin Cocu Spor Toto Süper Lig

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