Fenerbahçe o isme kapıyı gösterdi! Yönetim göndermek istiyor: Kendine kulüp bul

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana fazla forma şansı bulamayan Diego Carlos ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE GÖNDERMEK İSTİYOR

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Brezilyalı stopere gelecek hem kiralık hem de bonservisli tekliflere açık. Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncudan bu yaz transfer döneminde çıkmak istiyor.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli stoper, sarı-lacivertli formayı sadece 5 maçta giydi.