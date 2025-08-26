SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe o isme kapıyı gösterdi! Yönetim göndermek istiyor: Kendine kulüp bul

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de sakatlanan ve formadan uzak kalan Diego Carlos için karar verildi. Carlos takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe o isme kapıyı gösterdi! Yönetim göndermek istiyor: Kendine kulüp bul
Berker İşleyen

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana fazla forma şansı bulamayan Diego Carlos ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE GÖNDERMEK İSTİYOR

Fenerbahçe o isme kapıyı gösterdi! Yönetim göndermek istiyor: Kendine kulüp bul 1

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Brezilyalı stopere gelecek hem kiralık hem de bonservisli tekliflere açık. Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncudan bu yaz transfer döneminde çıkmak istiyor.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe o isme kapıyı gösterdi! Yönetim göndermek istiyor: Kendine kulüp bul 2

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli stoper, sarı-lacivertli formayı sadece 5 maçta giydi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu!Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu!
F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kiralara yüzde 40 artış sinyali! 'İstenmeyen tarih' geldi çattı

Kiralara yüzde 40 artış sinyali! 'İstenmeyen tarih' geldi çattı

'Asgari ücret uygulanmıyor' 22 bin 104 lira için çalışan yok

'Asgari ücret uygulanmıyor' 22 bin 104 lira için çalışan yok

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

F.Bahçe o isme kapıyı gösterdi! Kendine kulüp bul

F.Bahçe o isme kapıyı gösterdi! Kendine kulüp bul

Erman Toroğlu açıkladı! 'G.Saray'da Osimhen krizi kapıda'

Erman Toroğlu açıkladı! 'G.Saray'da Osimhen krizi kapıda'

Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu!

Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.