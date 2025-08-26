Fenerbahçe o isme kapıyı gösterdi! Yönetim göndermek istiyor: Kendine kulüp bul

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana fazla forma şansı bulamayan Diego Carlos ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Brezilyalı stopere gelecek hem kiralık hem de bonservisli tekliflere açık. Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncudan bu yaz transfer döneminde çıkmak istiyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli stoper, sarı-lacivertli formayı sadece 5 maçta giydi.
