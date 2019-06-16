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Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı ertelendi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.06.2019 11:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Genel Kurul Toplantısı'nda gereken 2.342 kişilik yeterli çoğunluk sağlanamadı ve kongre ertelendi.

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı ertelendi

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, bugün Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti ancak kongre için yeterli sayıya ulaşılamadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Camiamızın anayasası olarak gördüğümüz tüzüğümüzün yeniden yapılandırılması gerekiyor. Değiştirilmesi gereken birçok konu var. Sanıyorum yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bunu bugün gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe kongresinde tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için 2342 üye gerekirken kongrede 1572 üye hazır bulunuyordu. Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı farklı bir tarihte gerçekleştirilecek.

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Fenerbahçe ali koç Ülker Stadyumu Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu demek oluyorki dilenmeye devammm!!?? Galatasaray 3 gün sarı kırmızı avrupa süper kupası armalı bileklik sattı diye her türlü aşağılayıcı cümleleri yazıp söyleyenlerin 2 aydır kapı kapı dolaşmadıkları dilenmedikleri yer kalmadı. çok merak ediyorum!! acaba Galatasaraya hakretler yazanların nerelerine ne kaçtıda ortalarda görünmüyorlar??!! yoksa para dilenme işi bitince sonuca bakarak ! biz Galatasaray dan daha fazla para topladık demek içinmi bekliyorlar???!! utanmaz sıklımazlarrr
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