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Fenerbahçe, Olivier Giroud ile anlaşma sağladı

10.05.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenilmesiyle şampiyonluk umutlarını artıran Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe, dünya yıldızı golcü Giroud ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Olivier Giroud ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları iyiden iyiye artmış durumda. Lider Beşiktaş'ın Galatasaray deplasmanında 3 puan bırakması ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında son dakika golüyle kazanması sonrası Sarı Lacivertlilerde moraller üst seviyede.

HEDEF MUTLAK GALİBİYET

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Süper Lig'in 41. haftasında yarın Kadıköy'de Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan. Sarı Lacivertliler ligin son haftasına şampiyonluk umutlarını taşımak için rakibini mutlak yenmek zorunda.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

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Şampiyonluk yolunda engelleri bir bir aşan Fenerbahçe'de gelecek sezonun yapılanması da belli oldu. 3 yıldız isimle transfer dönemine hızlı giriş yapacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte detaylar...

GIROUD TAMAM!

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Chelsea formasını giyen, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Olivier Giroud ile temasa geçildi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Giroud uzun süre Arsenal’de Mesut Özil ile aynı takımda oynamıştı. Oyuncunun Fransa Milli takımı ile Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.

MESUT ÖZİL İKNA ETTİ

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Olivier Giroud'un transferinde Meust Özil'in de büyük rol oynadığı belirtilirken Fransız golcünün lig bitimi sonrası resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geleceği ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Chelsea
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