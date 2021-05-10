Fenerbahçe, Olivier Giroud ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları iyiden iyiye artmış durumda. Lider Beşiktaş'ın Galatasaray deplasmanında 3 puan bırakması ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında son dakika golüyle kazanması sonrası Sarı Lacivertlilerde moraller üst seviyede.

HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Kadıköy'de Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan. Sarı Lacivertliler ligin son haftasına şampiyonluk umutlarını taşımak için rakibini mutlak yenmek zorunda.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şampiyonluk yolunda engelleri bir bir aşan Fenerbahçe'de gelecek sezonun yapılanması da belli oldu. 3 yıldız isimle transfer dönemine hızlı giriş yapacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte detaylar...

GIROUD TAMAM!

Chelsea formasını giyen, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Olivier Giroud ile temasa geçildi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Giroud uzun süre Arsenal’de Mesut Özil ile aynı takımda oynamıştı. Oyuncunun Fransa Milli takımı ile Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.