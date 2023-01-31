Fenerbahçe Olympiakos maçının detayları merak ediliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe Beko için büyük bir öneme sahip olan bu maç için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe THY Euroleague maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Fenerbahçe-Olympiakos THY Euroleague 22. hafta maçının tüm ayrıntılarını sizler için derledik...

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

THY Euroleague 22. hafta maçında Fenerbahçe Olympiakos ile bu akşam karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE THY EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Olympiakos maçı saat 20:45'te başlayacak. Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan mücadele S Sport ekranlarından yayımlanacak.

FENERBAHÇE BEKO İÇİN KRİTİK KARŞILAŞMA

Geride kalan 21 haftada 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko 34 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

Konuk Olympiakos ise geride kalan 21 haftada 14 galibiyet 7 mağlubiyet ile topladığı 35 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe mücadeleden galip ayrılması durumunda Olympiakos karşısında puan tablosunda öne geçecek ve 2. sıraya yükselmiş olacak.

