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Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe THY Euroleague maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

31.01.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko Olympiakos basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde heyecan katlanarak devam ediyor. THY Euroleague 22. hafta maçında Fenerbahçe, averajla liderlik koltuğunda oturan Olympiakos ile karşı karşı geliyor. Olympiakos ile daha önce 20 kez karşılaşan Fenerbahçe Beko, 10 galibiyet 10 mağlubiyet ile parkeden ayrılmıştı. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe THY Euroleague maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte maça dair tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe THY Euroleague maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe Olympiakos maçının detayları merak ediliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe Beko için büyük bir öneme sahip olan bu maç için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe THY Euroleague maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Fenerbahçe-Olympiakos THY Euroleague 22. hafta maçının tüm ayrıntılarını sizler için derledik...

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

THY Euroleague 22. hafta maçında Fenerbahçe Olympiakos ile bu akşam karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE THY EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Olympiakos maçı saat 20:45'te başlayacak. Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan mücadele S Sport ekranlarından yayımlanacak.

Fenerbahçe Olympiakos maçı 2

FENERBAHÇE BEKO İÇİN KRİTİK KARŞILAŞMA

Geride kalan 21 haftada 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko 34 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

Konuk Olympiakos ise geride kalan 21 haftada 14 galibiyet 7 mağlubiyet ile topladığı 35 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe mücadeleden galip ayrılması durumunda Olympiakos karşısında puan tablosunda öne geçecek ve 2. sıraya yükselmiş olacak.

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