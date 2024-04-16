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Fenerbahçe-Olympiakos maçına tanıdık hakem! Yönettiği 3 maçta da yenilmedik

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.04.2024 17:50
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe rövanş karşılaşmasında perşembe günü Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala maçın hakemi de belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, rövanş mücadelesinde Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak karşılaşmaya az bir süre kala mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu.

Zorlu karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert olacak.

DAHA ÖNCE 3 MAÇIMIZI YÖNETTİ

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Alman hakem Tobias Stieler, kariyerini boyunca 3 kez Türk takımlarının maçını yönetti.

Türkiye 3-3 Lüksemburg
Arnavutluk 0-2 Türkiye
Genk 1-1 Beşiktaş

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