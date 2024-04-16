Fenerbahçe-Olympiakos maçına tanıdık hakem! Yönettiği 3 maçta da yenilmedik

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, rövanş mücadelesinde Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak karşılaşmaya az bir süre kala mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu.

Zorlu karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert olacak.

DAHA ÖNCE 3 MAÇIMIZI YÖNETTİ

Alman hakem Tobias Stieler, kariyerini boyunca 3 kez Türk takımlarının maçını yönetti.

Türkiye 3-3 Lüksemburg

Arnavutluk 0-2 Türkiye

Genk 1-1 Beşiktaş





