Fenerbahçe, Omar Fayed'i resmen açıkladı! 4 yıllık imza...

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed'le 4 yıllık anlaşmaya imza attı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, Omar Fayed'in yanı sıra yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco hazır bulundu.

Kulüp, yaptığı duyuruda 20 yaşındaki futbolcudan "Yüksek potansiyelli yetenek" olarak bahsetti.

Mısır'ın El Mokawloon ekibinden transfer edilen Omar Fayed, geçen sezon Mısır Süper Ligi'nde 25 maçta forma giydi.

Mısırlı futbolcu, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atmadan önce sağlık kontrollerinden de geçirildi.

"BENİ BURAYA GETİRDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

İmza sonrası konuşan Fayed, “Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza ve teknik ekibe benimle ilgilendikleri, beni buraya getirdikleri ve Türkiye’nin en büyük kulübünün bir parçası yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Anlaşmanın açıklandığı ilk günden itibaren bana gösterdikleri harika destek için Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür etmek istiyorum. Çok çalışacağım ve Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapacağım.” dedi.

