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Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ayrılığını açıkladı

14.04.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya vardı. Vfb Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın
Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat ise Ömer Faruk hakkında, "Ömer olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa'da en çok aranan oyunculardan biri. Türkiye U21 Milli takımda da forma giyen Ömer, büyük bir potansiyele sahip. Büyük bir rekabet içinde genç oyuncuyla ücretsiz sözleşme imzalayabildik. Bu transferden dolayı çok mutlu ve gururluyuz" yorumunu yaptı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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