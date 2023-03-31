Fenerbahçe Opet Genel Menajeri Pelin Çelik'ten Arina Fedorovtseva itirafı! "Çok üzülüyor"

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde İtalyan ekibi Imoco'yu elemeyi başararak yarı finale yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'de Genel Menajeri Pelin Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

PRENS'ACE' ARINA

Arina son 8 maçta toplamda 43 ace bularak inanılması güç bir olaya imza attı. Chemik maçlarında 11 Ace atan Rus smaçör sonrasında sırasıyla Eczacıbaşı - 7, Galatasaray - 5, İmoco - 4, Aydın 5, İmoco - 8 ace ve son maçta 3 ace ile maçı tamamladı. Arina Fedorovtseva son 8 maçın 7'sinde tek başına rakip takımdan daha çok ace buldu.

"ONNLARIN HİÇ BİR YERE GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

"Bizim hücum gücümüzü yüklenen Melissa Vargas, Ana Cristina ve Arina Fedorovtseva, 18, 19 ve 23 yaşındalar!" diyen Pelin Çelik, "Şu anda dünyada böyle bir hücum gücü yok. Bunu göğsümü kabartarak söylemek istiyorum. Nazar değmesin ama şu anda üç tane bu kadar güçlü hücumcuya sahip bir takım yok. Olmasını da dilemiyoruz. Oyuncularımız Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlular. Burada büyüyorlar ve gelişiyorlar. Buranın tadını aldıktan sonra onların hiçbir yere gitmesini istemiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

'ARINA ÇOK ÜZÜLÜYOR'

"Arina çok değerli bir oyuncu. Çok iyi servisleri var. Set başına çok fazla ace aldığını söyleyebilirim. Hatta Arina servise geldiğinde 'Acaba kaç ace alacak?' diye birbirimize soruyoruz. Ace almadan o servis turunu geçirirse, Arina da çok üzülüyor."

