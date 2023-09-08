Fenerbahçe Opet'in güzel oyuncusu Arina Fedorovtseva eski Fenerbahçeli kaleci Berke Özer ile el ele görüntülendi

Geçen sezon Fenerbahçe Opet ile Misli Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Arina Fedorovtseva yeni sezon öncesi aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ederken, güzel sporcu bir AVM'de eski Fenerbahçeli sporcu ile el ele görüntülendi.

Arina Fedorovtseva, geçtiğimiz günlerdeki Eyüpspor-Giresunspor maçını tribünden takip etmişti. Fenerbahçe Opet'in genç voleybolcusu, bu kez Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi.

AŞK DEDİKODULARI DOĞRULANDI

Eyüpspor - Giresunspor maçında görüntülenen Arina Fedorovtseva’nın adı Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile anılmış, ikiliden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti. İkilinin el ele görüntüleriyle bu aşk doğrulandı.

“FUTBOLCULAR MESAJ ATIYOR”

Arina Fedorovtseva geçtiğimiz aylarda Rusya’da konuk olduğu bir televizyon programında, program sunucusunun kendisine kahve teklif eden futbolculardan bahsetmesi üzerine “Evet mesaj atıyorlar ve bu kadar. Her şeyin bir zamanı var. Şu an için sadece voleybol ve bu harika” açıklamasını yapmıştı.

BERKE 4 YIL FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Berke Özer, 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye gelmişti. 23 yaşındaki eldiven 1 Eylül 2022'de sarı-lacivertli takıma veda etmiş, Portekiz'in Portimonense takımına transfer olmuştu. Eyüpspor, genç eldiveni Ocak 2023'te renklerine katmıştı. Kısa bir süre Ümraniyespor'a kiralanan Berke, takımına tekrar geri döndü.

