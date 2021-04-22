Fenerbahçe Opet'te Cansu Çetin'e yeni sözleşme

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Cansu Çetin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında kadromuza dahil edilen başarılı sporcumuz Cansu Çetin'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.
Sarı lacivertli kulüüpten yapılan açıklamada "2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında da takımımızın formasını giyecek olan Cansu Çetin'e başarılar diliyoruz" denildi.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Eda Erdem ve Naz Aydemir ile de sözleşme uzatmıştı.
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