SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Osimhen için TFF'ye başvuruyor! Derbi öncesi flaş olay

Fenerbahçe, Galatasaraylı Osimhen’in kullandığı maskenin sert yapısı nedeniyle rakip oyunculara zarar verebileceği gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulunacak.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet bu kez yeşil sahadan hukuk masasına taşınıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Victor Osimhen’in simgesi haline gelen maskesi için TFF’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DEN TFF'YE OSIMHEN BAŞVURUSU! "OYUNCU SAĞLIĞI RİSKTE!"

Trendyol Süper Lig’de zirve mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe yönetiminden çok konuşulacak bir hamle geldi. HT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in kolundaki sert koruyucu ekipmanın rakip oyuncular için risk olduğunu savunarak, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulunma kararı aldı.

"SERT EKİPMAN RİSK TEŞKİL EDİYOR"

Fenerbahçe cephesi, Osimhen’in Liverpool maçının ardından sakatlığı sonrası kullanmaya başladığı koruyucu için harekete geçiyor. Kolluğun üretiminde kullanılan malzemenin oldukça sert olduğu ve hava topları ile ikili mücadelelerde rakip futbolcuların sağlığını tehlikeye attığı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili son detayları HT Spor muhabiri Esra Köse aktardı. Köse, "Victor Osimhen’in maçlarda kullandığı sert koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünde. Sarı-lacivertli kulüp, bu durumu resmî olarak gündeme taşımak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapmaya hazırlanıyor. Kulüp bünyesindeki sağlık ekibi, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırlıyor." açıklamasında bulundu.

TFF MEVZUATI İNCELENECEK

Sarı-lacivertli kurmayların başvuruda, futbol ekipmanları yönetmeliğine atıfta bulunarak, bu tür koruyucuların esnek ve çarpışma anında rakibe zarar vermeyecek materyallerden yapılması gerektiğini vurgulayacağı belirtildi. TFF'nin ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), bu itiraz sonrası maske üzerinde bir inceleme yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Galatasaray tarafında ise Osimhen'in maskesi, tamamen tıbbi zorunluluklar ve oyuncunun elmacık kemiğini koruma amacı taşıyan onaylı bir ekipman olarak nitelendiriliyor. Bu hamle, yaklaşan dev derbi öncesi iki kulüp arasındaki tansiyonu iyice yükseltmiş durumda.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.