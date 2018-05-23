Fenerbahçe Ozan Tufan'ın bonservis ücretini belirledi

Kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen 23 yaşındaki orta saha gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Kendisine talip olacak kulüplerle pazarlıklar 2 milyon eurodan başlayıp, 1 milyona euroya kadar düşecek.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan defteri kesin olarak kapandı. Sezon içinde teknik kadro ile yaşadığı bazı sorunların ardından yönetim kurulunun da onayıyla kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 23 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerin gelecek planlamasında yer almıyor.

2015 yılının ağustos ayında 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Bursaspor’dan transfer edilen Ozan, aradan geçen süre zarfında istikrarlı şekilde şans bulamadığı gibi futbolundan çok özel hayatı ve aşırı kilolu halleriyle gündeme gelmişti.

Sarı lacivertli takıma imza attığı günden bu yana birçok teknik adamla çalışsa da kimsenin ilk tercihi olmayan sorunlu futbolcunun bonservis bedeli belirlendi. F.Bahçe yönetimi, Ozan için kapılarını çalacak kulüplerden ilk aşamada 2 milyon Euro isteyecek. Pazarlıkların ardından bu rakamın 1 milyon Euro’ya düşmesi bekleniyor.

BİR ara adı yurt dışından bazı kulüplerle anılsa da transferi gerçekleşmeyen oyuncu, geçtiğimiz yıllarda milli takımın da vazgeçilmeziydi. Ancak daha sonra çalkantılı bir dönem geçiren Ozan Tufan önce F.Bahçe daha sonra da Ay-yıldızlı formayı kaybetti. Orta saha oyuncunun Spor Toto Süper Lig’den bir kulüple anlaşması bekleniyor.

