SPOR

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın bonservis ücretini belirledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.05.2018 07:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe 2015 yazında 7 milyon Euroya Bursa'dan aldığı oyuncunun bonservis ücretini belirledi.

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın bonservis ücretini belirledi

Kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen 23 yaşındaki orta saha gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Kendisine talip olacak kulüplerle pazarlıklar 2 milyon eurodan başlayıp, 1 milyona euroya kadar düşecek.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan defteri kesin olarak kapandı. Sezon içinde teknik kadro ile yaşadığı bazı sorunların ardından yönetim kurulunun da onayıyla kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 23 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerin gelecek planlamasında yer almıyor.

2015 yılının ağustos ayında 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Bursaspor’dan transfer edilen Ozan, aradan geçen süre zarfında istikrarlı şekilde şans bulamadığı gibi futbolundan çok özel hayatı ve aşırı kilolu halleriyle gündeme gelmişti.

Sarı lacivertli takıma imza attığı günden bu yana birçok teknik adamla çalışsa da kimsenin ilk tercihi olmayan sorunlu futbolcunun bonservis bedeli belirlendi. F.Bahçe yönetimi, Ozan için kapılarını çalacak kulüplerden ilk aşamada 2 milyon Euro isteyecek. Pazarlıkların ardından bu rakamın 1 milyon Euro’ya düşmesi bekleniyor.

BİR ara adı yurt dışından bazı kulüplerle anılsa da transferi gerçekleşmeyen oyuncu, geçtiğimiz yıllarda milli takımın da vazgeçilmeziydi. Ancak daha sonra çalkantılı bir dönem geçiren Ozan Tufan önce F.Bahçe daha sonra da Ay-yıldızlı formayı kaybetti. Orta saha oyuncunun Spor Toto Süper Lig’den bir kulüple anlaşması bekleniyor.

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
Skrtel'den ayrılık iddialarına yönelik açıklama!Skrtel'den ayrılık iddialarına yönelik açıklama!
Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyorFenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ozan tufan

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

'Hakan Balta futbolu bırakacak'

'Hakan Balta futbolu bırakacak'

2018 Dünya Kupası'nda yer almayan yıldızlar

2018 Dünya Kupası'nda yer almayan yıldızlar

Skrtel'den ayrılık iddialarına yönelik açıklama!

Skrtel'den ayrılık iddialarına yönelik açıklama!

Mustafa Cengiz, Özbek'e cevap verdi: Kimse şark kurnazlığı yapmasın

Mustafa Cengiz, Özbek'e cevap verdi: Kimse şark kurnazlığı yapmasın

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kulüp nasıl ayakta kalsın nasıl borcu bitsin şu hale bak
Diğer Haberler
Fenerbahçe Ozan Tufan'ın bonservis ücretini belirledi

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın bonservis ücretini belirledi

Skrtel'den ayrılık iddialarına yönelik açıklama!

Skrtel'den ayrılık iddialarına yönelik açıklama!

Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor

Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor

Martin Skrtel Fenerbahçe'den gidiyor

Martin Skrtel Fenerbahçe'den gidiyor

Ali Koç: Seçildiğimizde başkanlığa aday olanlar bizim yaşadıklarımızı yaşamayacak

Ali Koç: Seçildiğimizde başkanlığa aday olanlar bizim yaşadıklarımızı yaşamayacak

Janssen'in durumu belli oldu

Janssen'in durumu belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.