Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nda koronavirüs şoku

Fenerbahçe'de bir koronavirüs şoku daha yaşandı. Sabah saatlerinde futbol takımından bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı... Akşam saatlerinde iste Basketbol takımından da kötü haber geldi. Yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nda bir teknik ekip çalışanının koronavirüse yakalandığı açıklandı.





